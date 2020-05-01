رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تضافر الجهود للوصول الى حلول جذرية للمسائل العالقة بين بغداد واربيل





شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة تضافر الجهود من أجل الوصول الى حلول جذرية للمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية استنادا للدستور والقانون.



واشار صالح خلال لقائه وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني الى ان قضية الموازنة ومعيشة المواطنين يجب ان لا تكون مرهونة بالاعتبارات السياسية، وأن الحلول تأتي عبر التفاهم الجدّي والرغبة المشتركة للوصول إلى حلول مستندة الى المصلحة الوطنية.







وبشان الواردات وقانون النفط والغاز، أضاف رئيس الجمهورية، أن من الضروري الوصول الى تفاهمات تفضي الى حل جذري لكل القضايا والابتعاد عن الخلافات السياسية والاجتهادات الشخصية، مشدداً على أن الدستور هو الضمان للحفاظ على حقوق العراقيين.



وعن رواتب موظفي إقليم كردستان، أوضح صالح ، أن هذه المسألة الحساسة والمتشابكة تحتاج الى معالجات سريعة ، مؤكدا لوفد الإقليم ايضاً ضرورة الالتزام التام بالشفافية من أجل تسوية المسائل المالية في جميع انحاء العراق وإقليم كردستان بالاعتماد على قانون الموازنة الذي وضع آلية واطاراً للحفاظ على الحقوق والواجبات، مشيراً الى أن رواتب الموظفين في الإقليم هي

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