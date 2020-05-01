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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 01 أيار 2020 11:37 ص

ترامب: مختبر ووهان الصيني هو مصدر فايروس كورونا

ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّه يفكّر في فرض رسوم عقابية على الصين، بعدما قال إنه اطلع على أدلة تشير إلى أن فيروس كورونا الجديد مصدرهُ مختبر صيني في ووهان اتُهم في الآونة الأخيرة بالافتقار إلى الشفافية.

ورداً على مراسل في البيت الأبيض سأله هل أنه اطلع على أدلة تجعله يعتقد جدياً أن معهد ووهان للفيروسات هو مصدر جائحة كورونا، قال ترامب: "نعم".

وأضاف "إنّه شيء كان يمكن احتواؤه في مكان المنشأ. وأعتقد أنه كان من الممكن احتواؤه بسهولة كبيرة".

ولم يحدد الرئيس الأمريكي الأدلة التي اطلع عليها في هذا السياق، لكنّه أشار إلى أنه قد يفرض على الصين "رسوماً جمركية" عقابيّة.

ورداً على سؤال آخر حول احتمال أن لا ترد الولايات المتحدة ديونها للصين، في إجراء انتقامي، قال ترامب: "يمكنني أن أفعل ذلك بشكل مختلف، عبر فرض ضرائب جمركية"، كما فعل في السابق خلال النزاع التجاري بين بلاده وبكين.
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