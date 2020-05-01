واشنطن تتهم إيران بمساعدة القطاع النفطي في فنزويلا

أكدت الولايات المتحدة الأميركية، أن فنزويلا التي تعاني من نقص في السيولة تستخدم الذهب لتسديد دفعات لإيران لإعادة بناء قطاعها النفطي، مشيرة إلى تزايد التعاون بين الدولتين المعاديتين لها.



وقال إليوت أبرامز المبعوث الذي يقود الجهود الأمريكية لإزاحة الرئيس اليساري الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة، إن "إيران ترسل مزيداً من الطائرات إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية".



واوضح أبرامز في مركز الأبحاث المحافظ، معهد هادسون في واشنطن: "'تخميناتنا تشير إلى أنهم يتلقون دفعات من الذهب"، مشيراً إلى أن "هذه الطائرات القادمة من إيران التي تنقل أشياء لصناعة النفط تعود محملة بثمنها ذهباً".



وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات لوقف صادرات النفط لإيران وفنزويلا وهما من الدول الكبرى المنتجة للنفط في العالم.



وتملك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم.



لكن المحللين يقولون، إن هذا القطاع يعمل بأقل بكثير من طاقته الإنتاجية بسبب الفساد ونقص الاستثمارات.



