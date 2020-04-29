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الأربعاء, 29 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 29 نيسان 2020 11:52 ص

مرصد الإفتاء المصري: مسلسل "الاختيار" أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية

الاختيار

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مسلسل "الاختيار" أحبط سنوات "من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية".

وأوضح المرصد في بيان له: "النجاح الباهر والانتشار الواسع لمسلسل "الاختيار" الذي يجسد ملحمة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، قد أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية وهدم كافة الدعايات الكاذبة والخبيثة التي روجت لها تنظيمات التكفير والعنف على مدار سنوات عديدة.

وأضاف المرصد، أن تنظيمات التكفير والعنف من كافة الاتجاهات قد أصابتها صدمة كبيرة جراء النجاح الباهر والتأييد العظيم والتفاعل الواسع من كافة المواطنين في كل أرجاء العالم العربي، تقديرا وإجلالا لتضحيات الشهيد أحمد المنسي وكافة رجال القوات المسلحة على كافة الجبهات وأمام مختلف المخططات الخبيثة التي تسعى للنيل من أمن وسلامة مصر.

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أخر تعديل: الأربعاء، 29 نيسان 2020 11:52 ص
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