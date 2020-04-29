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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 29 نيسان 2020 11:50 ص

الصيهود يطالب الكاظمي بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية وعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين

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الصيهود يطالب الكاظمي بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية وعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين


طالب عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود رئيس الوزراء المكلف  مصطفى الكاظمي بضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية وعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين .

واكد الصيهود في بيان صحفي انه :" اذا أراد  الكاظمي تمرير كابينته الوزارية ، فعليه ان يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية وان لايكيل بمكيالين في عملية اختيار الوزراء " ، مبينا ان " قبوله بضغط كتل سياسية معينة بفرض وزراء في كابينته وعدم قبوله من كتل اخرى باية ذريعة كانت،  بالتاكيد لن تمرر كابينته الوزارية وهذا ما يبدو عليه الان".

واضاف ان :" رئيس الوزراء المكلف مطالب اليوم ، اما بان يقبل بترشيح وزراء من كل الكتل السياسية ووفق الاستحقاقات الانتخابية ،وان كانت هذه الاستحقاقات غير حقيقية على اعتبار ان الانتخابات مزورة ، او ان لا يقبل من كل الكتل السياسية وانما يختار شخصيات تتناسب مع تحديات المرحلة مع الحفاظ على الاستحقاقات المكوناتية.
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