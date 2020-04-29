مصدر طبي: تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة

أعلن مصدر طبي في البصرة عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وكانت دائرة صحة البصرة قد أعلنت يوم أمس 39 إصابة في قضاء الهارثة شمالي البصرة. Copy أخبار متعلقة العراق يسجل 27 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة تسجيل 9 إصابات جديدة بفايروس كورونا في بابل تسجيل إصابة واحدة بفايروس كورونا في البصرة تسجيل ٥٧ اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية بابل تسجل 10 إصابات بكورونا في أقل من 24 ساعة تسجيل 46 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية