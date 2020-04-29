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الأربعاء, 29 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 نيسان 2020 11:50 ص

مصدر طبي: تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة

كورونا-العراق

أعلن مصدر طبي في البصرة عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وكانت دائرة صحة البصرة قد أعلنت يوم أمس 39 إصابة في قضاء الهارثة شمالي البصرة.
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