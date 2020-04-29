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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 29 نيسان 2020 11:48 ص

لجنة نيابية :الحكومة أمنت رواتب الموظفين بشكل كامل حتى نهاية العام الجاري

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لجنة نيابية :الحكومة أمنت رواتب الموظفين بشكل كامل حتى نهاية العام الجاري





أكدت لجنة العمل النيابية، ، أن الحكومة أمنت رواتب الموظفين بشكل كامل حتى نهاية العام الجاري،  مشيرة الى  ان جميع شائعات الادخار الإجباري وقطع رواتب الموظفين غير دقيقة.
وقال عضو اللجنة فاضل جابر إن “الأزمة المالية التي تمر بها البلاد مسيطر عليها في الوقت الراهن ولا توجد نية حكومية بقطع رواتب الموظفين”، لافتا إلى إن “الحكومة أمنت رواتب الموظفين حتى نهاية العام الجاري”.
وأضاف أن “الحكومة قد تواجه خلال الأشهر المقبلة نوعا من الصعوبة في تأمين رواتب الموظفين لكنها ستلجأ للقروض الداخلية”، مبينا أن “القروض الداخلية قادرة على حل الأزمة المالية دون الذهب نحو الاقتراض الخارجي”.
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