بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 29 نيسان 2020
آخر الأخبار
الكاظمي يعيد رسم تشكيلته... بعد اصطدامه بحسابات "البيت الشيعي" مرصد الإفتاء المصري: مسلسل "الاختيار" أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية الصيهود يطالب الكاظمي بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية وعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين لجنة نيابية :الحكومة أمنت رواتب الموظفين بشكل كامل حتى نهاية العام الجاري اللجنة العليا للصحة والسلامة: حظر التجوال يبدأ من الساعة 6 مساءً بدلًا من السابعة ائتلاف المالكي : لم نرشح اية شخصية لاي موقع وزاري في حكومة الكاظمـي نائب عن الحكمة : الكاظمي سيقدم طلبا غدا الخميس لعقد جلسة منح الثقة وفد كردي برئاسة قوباد طالباني يصل الى بغداد نيجيرفان بارزاني: قطع رواتب موظفي الاقليم إجراء غير دستوري اتهام في مصر ضد الفنان رامز جلال بالتحريض على العنف والتنمر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 29 نيسان 2020 11:42 ص

نائب عن الحكمة : الكاظمي سيقدم طلبا غدا الخميس لعقد جلسة منح الثقة

580
نائب عن الحكمة : الكاظمي سيقدم طلبا غدا الخميس لعقد جلسة منح الثقة
أكد النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيقدم طلبا رسميا لرئاسة مجلس النواب  غدا  الخميس ، لعقد جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية.

وقال الجابري في تصريح صحفي ، إن "الكاظمي سيقدم طلباً رسمياً لرئاسة مجلس النواب  غدا  المقبل لعقد جلسة طارئة لمنح حكومته الثقة بعد تسليم السير الذاتية للمرشحين"، لافتا إلى إن "مجلس النواب سيحدد ، مطلع الأسبوع المقبل ، موعدا لانعقاد الجلسة".

وأضاف أن "الكاظمي منذ تكليفه يواصل عقد الاجتماعات مع قادة الكتل السياسية لتشكيل الحكومة واختيار كابينته الوزارية"، مبينا ان "اغلب القوى السياسية ، بما فيها الشيعية ، خولت الكاظمي اختيار كابينته شريطة ان يقدمها لها قبل التصويت عليها داخل مجلس النواب لمعرفة السير الذاتية للمرشحين.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الاختيار

مرصد الإفتاء المصري: مسلسل "الاختيار" أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية 29 نيسان 2020 11:52 ص

8201610142520312663845

الصيهود يطالب الكاظمي بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية وعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين 29 نيسان 2020 11:50 ص

508559Image1

لجنة نيابية :الحكومة أمنت رواتب الموظفين بشكل كامل حتى نهاية العام الجاري 29 نيسان 2020 11:48 ص

79e430d5-76d9-442c-85a6-116a2a1222fa_16x9_1200x676-668x350

اللجنة العليا للصحة والسلامة: حظر التجوال يبدأ من الساعة 6 مساءً بدلًا من السابعة 29 نيسان 2020 11:47 ص

مصطفى الكاظمي _0

ائتلاف المالكي : لم نرشح اية شخصية لاي موقع وزاري في حكومة الكاظمـي 29 نيسان 2020 11:44 ص

Doc-P-337964-637200542240950367

وفد كردي برئاسة قوباد طالباني يصل الى بغداد 29 نيسان 2020 11:40 ص

157476106013726400

نيجيرفان بارزاني: قطع رواتب موظفي الاقليم إجراء غير دستوري 29 نيسان 2020 11:37 ص

580 (1)

رئيس الجمهورية يؤكد اهمية تضافر الجهود للاسراع في حسم ملف تشكيل حكومة جديدة 29 نيسان 2020 11:35 ص

التعليقات