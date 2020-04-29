نائب عن الحكمة : الكاظمي سيقدم طلبا غدا الخميس لعقد جلسة منح الثقة

أكد النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيقدم طلبا رسميا لرئاسة مجلس النواب غدا الخميس ، لعقد جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية.



وقال الجابري في تصريح صحفي ، إن "الكاظمي سيقدم طلباً رسمياً لرئاسة مجلس النواب غدا المقبل لعقد جلسة طارئة لمنح حكومته الثقة بعد تسليم السير الذاتية للمرشحين"، لافتا إلى إن "مجلس النواب سيحدد ، مطلع الأسبوع المقبل ، موعدا لانعقاد الجلسة".



وأضاف أن "الكاظمي منذ تكليفه يواصل عقد الاجتماعات مع قادة الكتل السياسية لتشكيل الحكومة واختيار كابينته الوزارية"، مبينا ان "اغلب القوى السياسية ، بما فيها الشيعية ، خولت الكاظمي اختيار كابينته شريطة ان يقدمها لها قبل التصويت عليها داخل مجلس النواب لمعرفة السير الذاتية للمرشحين.