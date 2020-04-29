وفد كردي برئاسة قوباد طالباني يصل الى بغداد

وصل الى بغداد مساء امس وفد كردي برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني وعضوية عدد من الوزراء الاكراد . وسيجري الوفد مباحثات مع المسؤولين في بغداد بشأن رواتب موظفي الاقليم التي قررت الحكومة الاتحادية ايقافها. Copy أخبار متعلقة قوباد طالباني يؤكد ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الاتحادية عاجل.. الرئيس الإيراني روحاني يصل الى بغداد غدًا .. وفد كردي يصل بغداد برئاسة نيجيرفان بارزاني وفد من متظاهري البصرة والتحرير في بغداد يصل إلى ساحة تظاهرات مدينة الكوت وفد كردي برئاسة طالباني يصل إلى بغداد قوباد طالباني : نسعى لحل المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار