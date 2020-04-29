وفد كردي برئاسة قوباد طالباني يصل الى بغداد





وصل الى بغداد مساء امس وفد كردي برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني وعضوية عدد من الوزراء الاكراد .



وسيجري الوفد مباحثات مع المسؤولين في بغداد بشأن رواتب موظفي الاقليم التي قررت الحكومة الاتحادية ايقافها.