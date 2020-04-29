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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 29 نيسان 2020 11:40 ص

وفد كردي برئاسة قوباد طالباني يصل الى بغداد

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وفد كردي برئاسة قوباد طالباني يصل الى بغداد


وصل الى بغداد مساء  امس وفد كردي برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني وعضوية عدد من الوزراء الاكراد .

  وسيجري الوفد مباحثات مع المسؤولين في بغداد  بشأن رواتب موظفي الاقليم التي قررت الحكومة الاتحادية ايقافها.
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