اتهام في مصر ضد الفنان رامز جلال بالتحريض على العنف والتنمر

تقدم محام ببلاغ للنائب العام المصري ضد الفنان رامز جلال، مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، لـ "تحريضه على العنف والبلطجة والتنمر".

وقال مقدم البلاغ: "في شهر رمضان المبارك وعلى شاشة إحدى القنوات الفضائية يقدم المبلغ ضده برنامج يسمى رامز مجنون رسمي، وهو برنامج يسيء للقناة التي تبثه، ويسيء للمهنة والحرفية والموهبة والمهارات الفنية، لأنه لا يرتكز على فكرة أو عمل إبداعي أبدا، بل هو عمل صبياني وساذج ويساعد على تسطيح ثقافة المتلقي بالإضافة إلى إهانة المشارك وتقزيمه والنيل منه.

وأضاف: "برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه المبلغ ضده يتعرض فيه المشارك لأشكال مختلفة من التنمر والعنف والسادية الأمر الذي أثار حالة من استياء الجمهور بسبب الألفاظ البذيئة المستخدمة في البرنامج بخلاف تقييد المشارك على كرسي وتعذيبه وصعقه بالكهرباء ما يؤدي إلى بكائه وانهياره، الأمر الذي يوصف بالعرض السادي، وأنه مهين لإنسانية الضيوف وبعيدا تماما عن الإضحاك.

وتابع صاحب البلاغ: "التنمر الموجود بالبرنامج يعتبر جريمة، فهو يشكل عددا من الجرائم في قانون العقوبات، ومن ضمن العقوبات التعذيب، نشر العنف في المجتمع، وغيرها من الجرائم، فالبرنامج وصل إلى ممارسة نوع من السادية ضد الضيوف وإجبارهم على القيام بأفعال معينة وإلا يكون مصيرهم التعذيب، وتأثيره سيئ على الجمهور والأسر في المنازل لتحريضه على القسوة والعنف والخداع خاصة وأنها تخاطب فئات عمرية مختلفة ما بين الأطفال والشباب الذين قد يستهويهم ما قد يهدد حياة وأرواح الغير وهو ما يؤدي إلى شيوع مفاهيم انتشار العنف المجتمعي بين القصر والشباب".

وطالب في ختام بلاغه بتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة لاقترافه جريمة التحريض على العنف والتنمر.