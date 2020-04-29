رئيس الجمهورية يؤكد اهمية تضافر الجهود للاسراع في حسم ملف تشكيل حكومة جديدة





اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة تضافر الجهود للإسراع في حسم ملف تشكيل حكومة جديدة تسعى لتحقيق الإصلاحات المنشودة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، جرّاء انتشار جائحة كورونا التي تستدعي وقوف الجميع لضمان الحفاظ على أرزاق المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وعدم المساس بمرتبات الموظفين وبالذات الدرجات المتدنية.



وأكد صالح خلال لقائه رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعدداً من اعضاء اللجنة، اهمية استثمار الطاقات الوطنية لدعم الناتج المحلي والوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.



وبشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم حول الواردات وقانون النفط والغاز، أكد رئيس الجمهورية ضرورة الاحتكام إلى الدستور و الالتزام الكامل بقانون الموازنة واستحقاقاتها والمصلحة الوطنية للوصول إلى تفاهمات مؤسساتية غير مرهونة بالاعتبارات السياسية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة.



واوضح :" ان تسوية المطالبات المالية استحقاق مطلوب حسب الدستور و قانون الموازنة، لكن يجب ان لا يمنع ذلك الالتزام بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم أسوة ببقية أنحاء العراق ، كونها حقاً دستورياً ويجب حمايتها من المتغيرات السياسية، مشيراً الى :" ن المخلصين لن يقبلوا بتحميل المواطنين وارزاقهم وزر الاختلافات السياسية".