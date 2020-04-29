الكاظمي يتعهد بالعمل على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية





تعهد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بالعمل على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة.



وقال الكاظمي خلال لقائه ، وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان:" إن الحكومة سوف تسعى الى إجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة تستجيب لمقتضيات المرحلة، وتعيد انتاج الثقة في العملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي".



وأضاف الكاظمي مخاطبا الوفد: انتم شركاء لرئيس الوزراء وحكومته للعبور بالبلاد من الأزمة الحالية، داعيا إلى ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.