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الأربعاء, 29 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 نيسان 2020 10:52 ص

اتحاد الكرة يفتح ابوابه امام نور صبري

نور صبري


اكد  الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان أبوابه  مفتوحة امام الحارس الدولي السابق نور صبري للعمل في احد المجالين الاداري والفني.

وذكرت اللجنة التطبيعية في اتحاد الكرة في بيان صحفي ، انها :"  تتقدم بوافر الشكر والامتنان للجهود المخلصة التي بذلها الحارس الامين نور صبري في الذود عن عرين اسود الرافدين والمنتخبات الوطنية الاخرى ".

واوضحت :" ان ابواب اتحاد الكرة مفتوحة لاحتضان نور صبري للعمل في المجالين الاداري والفني لاستثمار خبرته الطويلة في الملاعب ".

وبينت التطبيعية  انها وضعت ، ضمن منهاج عملها ، الاستفادة من جميع النجوم والكفاءات واحتضان الأفكار والرؤى التي من شأنها أن تصب في  تطوير الكرة العراقية.

يذكر ان الحارس نور صبري اعتزل اللعب نهائيا ، بعد ان  ان خاض 100 مباراة دولية.

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