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الأربعاء, 29 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 نيسان 2020 10:50 ص

الأمم المتحدة: العالم يحتاج 90 مليار دولار لإنقاذ ضحايا كورونا

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كشفت منظمة الأمم المتحدة عن التكلفة التي قد يحتاجها العالم لحماية البشر من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن نحو 10 في المئة من سكان العالم يحتاجون لمساعدات مالية وإنسانية ليتمكنوا من مواجهة فيروس كورونا.
 
وأكدت المنظمة أن العالم بحاجة إلى 90 مليار دولار على الأقل، كمساعدات مالية لتوفير الغذاء والدواء لنحو 700 مليون شخص في الدول الأكثر فقرا.

ويعد هؤلاء وفق المنظمة الدولية الأكثر ضعفا، ويتركزون في حوالي عشرين إلى ثلاثين دولة تتلقى بالفعل مساعدات إنسانية.
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