بدون استثناء .. جميع الاندية العراقية ترفض استئناف الدوري الممتاز



كشف عضو الهيئة الادارية لنادي الشرطة عدي الربيعي، عن رفض جميع اندية الدوري العراقي الممتاز، استئناف الدوري في الوقت الحالي.



وقال الربيعي في تصريح صحفي :" ان جميع اندية الممتاز ، دون استثناء ، تمتلك رؤية مفادها ان الوقت أصبح غير مناسب لأنطلاق المنافسات وستوافق على الغاء الدوري للموسم الحالي " .



واوضح :" ان هناك تحفظات واعتراضات كثيرة حول تسمية بطل للنسخة الحالية، فمن غير المعقول تسمية بطل لأربع او خمس جولات ".



واضاف :" ان ادارة نادي الشرطة مع القرار المناسب الذي تتخذه اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة بخصوص الدوري ، لتعضيد القرار الرسمي الصادر من المنظومة المسؤولة ".



تجدر الاشارة الى ان دوري الكرة الممتاز تم تعليقه بسبب انتشار فيروس كورونا بعد مرور خمس جولات.