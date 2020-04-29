بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 29 نيسان 2020
آخر الأخبار
الكاظمي يعيد رسم تشكيلته... بعد اصطدامه بحسابات "البيت الشيعي" مرصد الإفتاء المصري: مسلسل "الاختيار" أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية الصيهود يطالب الكاظمي بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية وعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين لجنة نيابية :الحكومة أمنت رواتب الموظفين بشكل كامل حتى نهاية العام الجاري اللجنة العليا للصحة والسلامة: حظر التجوال يبدأ من الساعة 6 مساءً بدلًا من السابعة ائتلاف المالكي : لم نرشح اية شخصية لاي موقع وزاري في حكومة الكاظمـي نائب عن الحكمة : الكاظمي سيقدم طلبا غدا الخميس لعقد جلسة منح الثقة وفد كردي برئاسة قوباد طالباني يصل الى بغداد نيجيرفان بارزاني: قطع رواتب موظفي الاقليم إجراء غير دستوري اتهام في مصر ضد الفنان رامز جلال بالتحريض على العنف والتنمر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري الأربعاء، 29 نيسان 2020 10:44 ص

جرائم الحوثي تتواصل .. ميليشيات إيران تقتل الأبرياء في شهر رمضان

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a
لا تعرف ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران أي حرمات، ولا تلتزم بأي قيم، حتى أنها استباحت دماء الأبرياء وأموالهم خلال شهر رمضان المبارك، بعدما واصلت الميليشيات اليمنية جرائمها بحق الشعب اليمني، ولم تلتزم بالهدنة التي أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية مدها لمدة شهر إضافي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وخلال الأيام الماضية أعلن التحالف العربي مده للهدنة الإنسانية، لحفظ دماء اليمنيين رغم ارتكاب الحوثيين لأكثر من ألف خرق للهدنة.

 وتعددت الجرائم الحوثية خلال شهر رمضان متمثلة بإرسال القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة لقصف الأحياء المأهولة بالسكان في المدن اليمنية.

جرائم في الضالع
المناطق الشمالية في اليمن كانت شاهدة على جرائم الميليشيات في رمضان، لاسيما محافظة الضالع، التي تحولت لمسرح جديد للإرهاب الحوثي، بعدما أقدم مسلحي الحوثي على قتل طبيبا صيدلانيا في حاجز تفتيش.

 جريمة القتل نفذها أحد مجرمي الحوثي ضد الطبيب الذي رفض الابتزاز المالي من قبل النقطة الأمنية الحوثية.

 
وقالت مصادر محلية، إن، الصيدلي اليمني «محمد الواصلي» شهيد غدر الحوثي، كان في مهمة لتوزيع أدوية ببلدة الفاخر شمالي محافظة الضالع.

وأضافت المصادر أن الواصلي تعرض للابتزاز الحوثي، تطور إلى ملاسنات كلامية بينه وبين عنصر من الميليشيات انتهت بفتح المسلح الحوثي النار عليه واردوه قتيلا وسط الشارع العام.

جريمة حوثية في البيضاء
لم يتوقف الإرهاب الحوثي المدعوم من نظام الملالي الإيراني على الضالع، لكنه امتد إلى البيضاء، وسط اليمن، حيث أقدمت الميليشيات على ارتكاب جريمة أكثر بشاعة بحق سيدة انتقاما من والد زوجها، الذي عجزت عن اعتقاله.

 
وقالت مصادر يمينة  إن دورية حوثية حاصرت منزل أحد المواطنين في مدينة «الطفه» بهدف اعتقال أحد الأشخاص الذي نجح في الهروب.

 وأكدت  المصادر أن الميليشيا داهمت المنزل وعبثت بمحتوياته ولم تجد سوى زوجة الابن والتي تدعى «جهاد الأصبحي»، فأطلقت الرصاص الحي عليها وقتلها على الفور.

 ونفذت الميليشيات الحوثية جرائم بشعة خلال الأيام الماضية بحق المواطنين اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها، وهو ما لقى تنديد واسع من قبل نشطاء حقوق الإنسان في الداخل اليمني.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي وبرهم صالح

الكاظمي يعيد رسم تشكيلته... بعد اصطدامه بحسابات "البيت الشيعي" 29 نيسان 2020 12:09 م

مجلس النواب

مصادر برلمانية تكشف عن موعد التصويت على حكومة الكاظمي.. والكربولي يكشف مفاجأة 29 نيسان 2020 09:37 ص

مصارف لبنان

ميليشيا نصر الله تحرق مصارف لبنان وتفسح المجال لإيران والحرب الأهلية 29 نيسان 2020 03:48 ص

غارات إسرائيلية

بدء مرحلة إخراج إيران من سوريا.. اسرائيل تؤدب الملالي والغارات تزداد عليه 29 نيسان 2020 03:18 ص

المظاهرات

من القتل في الميادين والساحات إلى التهديدات عبر الانترنت.. عصابات إيران تلاحق المحتجين في العراق 28 نيسان 2020 11:13 م

الكاظمي

خشان: الكاظمي ليس حرا في اختيار كابينته الوزارية.. ودعوات لعدم اختزال المكون السني بكتلة واحدة 28 نيسان 2020 04:31 م

safe_image

وثيقة حديثة تكشف كيف تلاعبت إيران بأعداد ضحايا كورونا 28 نيسان 2020 04:26 م

safe_image

الأحداث في لبنان تتصاعد .. ومحتجون يضرمون النار بمصارف في طرابلس 28 نيسان 2020 04:16 م

التعليقات