اليونسكو : التعليم الالكتروني في العراق يواجه عراقيل .. لهذا السبب



اكدت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " يونسكو " ، ان التعليم الالكتروني في العراق يواجه عراقيل بالوصول الى الطالب، عازية الامر الى ضعف الانترنت واستخدام العراق بنى تحتية قديمة ومتأخرة.



وقال مسؤول برامج المعلومات في مكتب العراق لليونسكو ضياء صبحي في تصريح صحفي :" ان الدروس الالكترونية في العراق حققت تقدما ، الا انها تمر بعراقيل وتتعثر في الوصول الى الطالب".



واضاف :" ان سبب تأخرها وتعثرها يعود لسوء خدمة الانترنت بالعراق وانعدامها في بعض القرى والاطراف والمناطق النائية ، حتى في خدمة ( ثري جي ) ".



واوضح صبحي :" ان سوء خدمة الانترنت يعود لعدة اسباب ، منها استخدام العراق بنى تحتية قديمة جدا ومتأخرة عن العالم بسنوات ، الامر الذي القى بظلاله على التعليم الالكتروني عن بعد ".