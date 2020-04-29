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الأربعاء, 29 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 نيسان 2020 10:37 ص

«استثمار كارثي».. نيمار يحصل نت سان جيرمان على111 مليون دولار عن 80 مبارة فقط

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قدم النجم البرازيلي نيمار إلى فريق باريس سان جيرمان عبر صفقة خيالية جعلته أغلى لاعب في العالم وقتها، وهو ما جعله أمل فريق العاصمة الفرنسية، إلا أن راقص السامبا الذي دفع فيه النادي مبالغا ضخم لم يحقق الأمل المرجو منه.

وانتقل نيمار من برشلونة إلى النادي الباريسي مقابل 222 مليون يورو  ما جعله وقتها أغلى لاعب في العالم.

وعقب الانتقال لسان جيرمان لاحقت الإصابات والأزمات المتكررة نيمار، ما جعلته لا يحقق حلمه ولا حتى آمال الفريق الباريسي بالفوز بأول لقب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

آخر أزمات نيمار كانت فيروس كورونا المستجد، وهي أزمة ربما لا تتوقف عليه وحده، إلا أن تأثيرها عليه ليس كغيره من لاعبي العالم، فهي منعته عن تحقيق أي إنجاز من النادي الباريسي.


في هذا السياق قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن اللاعب البرازيلي خاض حتى الآن خلال مواسمه الثلاثة مع باريس سان جيرمان، 80 مباراة من أصل 155 منذ انضمامه للفريق عام 2017، وهو ما يمثل نسبة 51 بالمئة فقط، بمتوسط 26 مباراة في الموسم الواحد.

 
ووفقا للصحيفة فإن إجمالي ما دفع في نيمار يصل 222 مليون يورو وصلوا برشلونة، بينما يدفع النادي  راتبا سنويا يقدر بـ7 مليون يورو للاعب، مما يعني أن استثمار نادي العاصمة الفرنسية في نيمار كان فاشلا وكارثيا.


وبلغة الأرقام وفقا للصحيفة فإن نيمار حصل على قرابة 1.4 مليون يورو مقابل كل مباراة لعبها من سان جيرمان، أي أنه حصل على 111 مليونا عن 80 مباراة شارك فيها.

 
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