وحدة ادارية بصلاح الدين تطالب بتوزيع الدوائر الانتخابية " مناطقيا ومذهبيا"



طالبت وحدة ادارية في محافظة صلاح الدين بتوزيع الدوائر الانتخابية في المحافظة في أي انتخابات مقبلة ، مناطقيا ومذهبيا، نتيجة التشعبات الادارية والتركيبة الطائفية للمحافظة.



وقال قائمقام قضاء آمرلي شرقي صلاح الدين، عادل شكور في تصريح صحفي :" نطالب بدمج قضائنا ضمن دائرة انتخابية واحدة مع قضاء طوزخرماتو او مع قضاءي بلد والدجيل كون الاقضية المذكورة اقرب لنا من الاقضية الاخرى لاعتبارات كثيرة".



واضاف :" لدينا تقارب وروابط ومطالب مشتركة مع اقضية الطوز وبلد والدجيل، ودمجنا بدوائر انتخابية مع اقضية اخرى مضيعة لحقوقنا وعزلة للقضاء".



وتابع :" ان قضاء امرلي غير مؤهل لان يكون دائرة انتخابية واحدة لقلة تعداده السكاني وصعوبة ضمان مقعد لاحد المرشحين الممثلين للقضاء في البرلمان المقبل ،الا في حال دمج امرلي مع طوز خرماتو او بلد والدجيل ضمن دائرة انتخابية واحدة".