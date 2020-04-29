كتلة كردستانية : ثلاث وزارات سبب تأخير اعلان الحكومة الجديدة



اعلنت كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية في البرلمان العراقي:" ان الخلاف الدائر على ثلاث وزارات بين رئيس مجلس الوزراء المكلف والقوى السياسية تسبب بتأخير اعلان الحكومة الاتحادية المقبلة".



وقال القيادي في الكتلة النائب احمد حمة رشيد في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مصرّ على ان لا يكون مرشحو الوزارات السيادية الثلاث (الداخلية، الدفاع، المالية)، من الشخصيات السياسية، او المدعومين من جهات واطراف سياسية".



وبين رشيد :" ان الكاظمي، يريد ان يختار بنفسه شخصيات من التكنوقراط من المكون الشيعي والسني والكردي، وليست الكتل السياسية، وهذا هو السبب الحقيقي الذي يؤخر اعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وباقي الوزارات امرها شبه محسوم ".



