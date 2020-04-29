الزيادي : الكاظمي سيعتذر عن تشكيل الحكومة في ظل الإصرار على المحاصصة و غياب التوافقات

رجح النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، سيعتذر عن تشكيل الحكومة في ظل غياب التوافقات.



وقال الزيادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”له ، إن “جميع الأسماء المطروحة لتولي الحقائب الوزارية، عليها اعتراضات من الكتل السياسية وبالتالي الكاظمي لم يأخذ دوره في تشكيل الكابينة الوزارية”، مبيناً أن “الأيام القادمة صعبة إذا لم يكن هناك توافقاً لتشكيل الحكومة”.



وأضاف أنه “على الكاظمي الإسراع في تشكيل الحكومة واختيار وزراء مستقلين ومقبولين”، مرجحاً أن “الكاظمي سيقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة في ظل غياب التوافقات”.



وتابع بأن “الكاظمي تمكن من تقديم مجموعة من الأسماء لكن تلك الأسماء قوبلت بالرفض من بعض الكتل السياسية وطالبوا بتغييرها خلال 48 ساعة”.