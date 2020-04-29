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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 نيسان 2020 10:23 ص

لجنة نيابية ترفض مقترحين حكوميين لمعالجة الازمة المالية

شيروان ميرزا


اعلنت اللجنة المالية النيابية، عن رفضها رسميا مقترحين حكوميين قدما للبرلمان بتخفيض رواتب الموظفين ، والادخار الاجباري.

وقال عضو اللجنة المالية شيروان ميرزا في تصريح صحفي :" ان الحكومة قدمت عدة مقترحات للبرلمان ، واللجنة المالية ، خاصة بمعالجة الازمة المالية ".

واضاف ميرزا :" من بين المقترحات المقدمة  تخفيض رواتب الموظفين والادخار الاجباري" ، مشيرا الى :" ان اللجنة المالية ردت رسميا برفض المقترحين وعدم تحميل المواطن اخطاء السياسة المالية للحكومات المتعاقبة ".

واكد :" ان اللجنة المالية اتفقت على عدم تمرير اي مقترح يمس رواتب الموظفين والمتقاعدين".

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