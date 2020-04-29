لجنة نيابية ترفض مقترحين حكوميين لمعالجة الازمة المالية



اعلنت اللجنة المالية النيابية، عن رفضها رسميا مقترحين حكوميين قدما للبرلمان بتخفيض رواتب الموظفين ، والادخار الاجباري.



وقال عضو اللجنة المالية شيروان ميرزا في تصريح صحفي :" ان الحكومة قدمت عدة مقترحات للبرلمان ، واللجنة المالية ، خاصة بمعالجة الازمة المالية ".



واضاف ميرزا :" من بين المقترحات المقدمة تخفيض رواتب الموظفين والادخار الاجباري" ، مشيرا الى :" ان اللجنة المالية ردت رسميا برفض المقترحين وعدم تحميل المواطن اخطاء السياسة المالية للحكومات المتعاقبة ".



واكد :" ان اللجنة المالية اتفقت على عدم تمرير اي مقترح يمس رواتب الموظفين والمتقاعدين".