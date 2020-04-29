الاتحاد الوطني : حزب بارزاني يتحمل مسؤولية الخلافات مع بغداد



حمل الاتحاد الوطني الكردستاني ، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأس حكومة اقليم كردستان ، مسؤولية الخلافات مع بغداد بشأن الرواتب والنفط.



وقال عضو الاتحاد الوطني محمود خوشناو في تصريح صحفي :" ان الحزب الديمقراطي مسؤول مسؤولية مباشرة عن الاضرار الاقتصادية التي يتعرض لها اقليم كردستان نتيجة تبنيه ما يسمى بــ ( الاستقلال الاقتصادي) ".



واوضح خوشناو :" ان هذا المشروع يتضمن تحمل الاقليم صرفيات وتسديد الشركات النفطية دون الاذعان الى الحكومة المركزية في بغداد" ، مبينا ، :" ان الاتحاد الوطني الكردستاني كان توجهه واضحا في ان تكون هناك خزينة واحدة وموازنة واحدة في بغداد وترسل موازنة الاقليم بشكل رسمي دون الاجتهاد في امور اخرى ".