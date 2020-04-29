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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 نيسان 2020 10:17 ص

الاتحاد الوطني : حزب بارزاني يتحمل مسؤولية الخلافات مع بغداد

الاتحاد الوطني الكردستاني


حمل الاتحاد الوطني الكردستاني ، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأس حكومة اقليم كردستان ،  مسؤولية الخلافات مع بغداد بشأن الرواتب والنفط.

وقال عضو الاتحاد الوطني محمود خوشناو في تصريح صحفي :" ان الحزب الديمقراطي مسؤول مسؤولية مباشرة عن الاضرار الاقتصادية التي يتعرض لها اقليم كردستان نتيجة تبنيه ما يسمى بــ ( الاستقلال الاقتصادي) ".

واوضح خوشناو :" ان هذا المشروع يتضمن تحمل الاقليم صرفيات وتسديد الشركات النفطية دون الاذعان الى الحكومة المركزية في بغداد" ، مبينا ، :" ان الاتحاد الوطني الكردستاني كان توجهه واضحا في ان تكون هناك خزينة واحدة وموازنة واحدة في بغداد وترسل موازنة الاقليم بشكل رسمي دون الاجتهاد في امور اخرى ".

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