مصادر برلمانية تكشف عن موعد التصويت على حكومة الكاظمي.. والكربولي يكشف مفاجأة

كشفت مصادر برلمانية عن أنه سيكون الأحد أو الإثنين المقبلين، هو الموعد الأرجح لجلسة مجلس النواب للتصويت على حكومة مصطفى الكاظمي الانتقالية وبرنامجها الحكومي.

وقد أستبعد مصدر سياسي، عقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الخميس المقبل.

ورجح المصدر أن تكون الجلسة مطلع الأسبوع المقبل، مؤكداً أن قائمة المرشحين لم تكتمل لغاية الآن وقد تكون جاهزة خلال الأسبوع الحالي.

وكان مصدر مطلع، كشف أن رئيس مجلس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، وقع على المنهاج الحكومي لكابينته الوزارية.

من جانبه، قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب تقدم القيادي في تحالف القوى العراقية النائب محمد الكربولي، إنه لا توجد حكومة تشمل جميع الكتل السياسية وهناك كتل كبيرة تمتلك عدد كبير من النواب يجب معاملتها بطريقة تختلف عن الكتل التي لديها عدد قليل.

وأضاف، "خولنا في تحالف القوى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتسمية الوزراء السنة في الحكومة شرط أن نطلع عليها، وقدمنا له أسماء قبل 8 ايام واشترطنا أن يحفظ حقوق المكون وسحبنا أسماء مرشحينا".

ورجح الكربولي، أن "تعقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على حكومة الكاظمي يوم الأحد أو الاثنين المقبلين"، مبينا أن "المكلف أكمل ثلاثة أرباع تشكيلته وبقيت وزارات الفتح ودولة القانون، والواقع يقول إن حكومته ستمضي في طريقها وما حدث من تباطؤ سببه القوى الشيعية".

وأشار الكربولي إلى أن "وزارات السنة في حكومة عادل عبد المهدي ستتكرر ذاتها في حكومة الكاظمي وطلبنا صراحة العدل والهجرة والمهجرين لكن قيل لنا لتبق نفس الوزارات وهناك من اعترض على تسليم السنة وزارة العدل بحجة الخشية من إخراج السجناء".

وحول ملف الانتخابات المبكرة، قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب تقدم، إن "البيت الشيعي غير مستعد للانتخابات المبكرة لأن هناك نقمة شعبية عبرت عنها التظاهرات بينما البيت السني لا مشكلة لديه وكذلك الكردي".

وبخصوص الإقليم السني، لفت الكربولي إلى أن "الإقليم السني لن يولد دون موافقة القوى الشيعية وهذا امر واقع لأنهم أغلبية وإذا لم يقبل الشيعة بتشكيل إقليم الأنبار فلن نذهب له ويمكن أن ينفذ مشروع الاقليم في المستقبل"، مبينا أن "السنة ليس لديهم سلاح خارج الدولة ولا بيشمركة او إقليم وهم مع العراق الموحد".



