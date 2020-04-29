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الأربعاء, 29 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 29 نيسان 2020 09:24 ص

ظلام دامس في ساحة التحرير ببغداد.. ووزير الكهرباء يصدر توضيحاً

الكهرباء

أصدر وزير الكهرباء لؤي الخطيب، فجر اليوم الأربعاء، بياناً أوضح فيه أسباب انقطاع التيار في عدة مناطق عراقية، وذلك بعد ساعات من نشر متظاهرين مشاهد تُظهر الظلام الدامس في محيط ساحة التحرير.

وقال الخطيب في بيان، إنه "‏في تمام الساعة ٢٣:١٢ من مساء الثلاثاء ٢٨ نيسان ٢٠٢٠ انفصلت خطوط الأمين / شرق بغداد ٤٠٠ ك ڤ بسبب حادث إرهابي أدى إلى سقوط برجين قرب قرية جواد البشو حيث تم فقدان ١٥٠٠ ميگا واط من الطاقه التوليدية والمنقولة عبر الخطوط أعلاه".

وأضاف أن "العملية ستؤثر على تجهيز الطاقة لمناطق: الكرخ وشمالي وشرق بغداد ومحافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى".

وتابع "على الفور توجهت مفارز الصيانة إلى المنطقة المذكورة ترافقها القوات الأمنية لإصلاح الأضرار وإعادة الخطوط لوضعها الطبيعي وتفادي تحديد الأحمال للمناطق والمحافظات المذكورة".

وبث متظاهرون مشاهد توثق الظلام في محيط ساحة التحرير، كما عبروا عن مخاوفهم من استغلال انقطاع الكهرباء لمهاجمتهم من القوات الأمنية التي تتمركز قريباً عند جسر الجمهورية. 

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