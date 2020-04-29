ترامب: ندرس إجراء اختبارات فايروس كورونا للقادمين جوا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه يدرس طلب إجراء اختبارات فيروس كورونا للمسافرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة عبر رحلات دولية.

وقال في اجتماع بالبيت الأبيض مع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس "سنفعل ذلك على الأرجح. البرازيل تشهد تفشيا إلى حد كبير كما تعلمون".

وتابع: سنتخذ هذا القرار قريبا جدا.

وردا على سؤال إذا كان سيطلب إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجدّ أو فحص بسيط لدرجة الحرارة، رد ترامب كلاهما.

وقال الرئيس الجمهوري، إنه يناقش القضية مع حكام الولايات وخاصة ديسانتيس، الذي تعتبر ولايته وجهة رئيسية للرحلات الجوية في أميركا اللاتينية.

وقال "نحن نتحدث مع الآخرين الذين لديهم الكثير من الأعمال القادمة من أميركا الجنوبية وسنتخذ قرارا".

وكانت إدارة ترامب قد فرضت من قبل حظر السفر مع أوروبا والصين كإجراء لوقف انتشار الفيروس سريع الانتشار، الذي أودى بالفعل بحياة أكثر من 50 ألف أميركي، فيما أدى إلى إغلاق جزء كبير من أكبر اقتصاد في العالم.

وقال ترامب إن الإجراءات الاحترازية الجديدة ستشمل إجراء اختبار فيروس كورونا على متن الطائرة وقبل استقلالها، مشيرا إلى أن الحكومة تجري مباحثات مع شركات الطيران.