خشان: الكاظمي ليس حرا في اختيار كابينته الوزارية.. ودعوات لعدم اختزال المكون السني بكتلة واحدة

أكد النائب المستقل باسم الخشان، أن أغلب الكتل السياسية تدخلت وفرضت أسماء بكابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الخشان في تصريح صحفي، إن الكاظمي لم يكن حرا باختيار كابينته الوزارية كمل أعلنت الكتل السياسية عن ذلك، لافتا إلى أن أغلب الكتل السياسية فرضت أسماء معينة على الكاظمي.

وأضاف أن وزير المالية فؤاد حسين يعد من أبرز الأسماء التي فرضت على الكاظمي، مبينا أن الكاظمي خضع لضغوط الكتل للحصول منصب رئاسة الوزراء.

بينما أكدت النائبة الكردية آلا طالباني، أن الكتل التي رشحت مصطفى الكاظمي لتولي رئاسة الحكومة لا تريد إفشال حكومته، بل تسعى لإرغامه على القبول بشروطها في توزيع الحقائب الوزارية، وفقا لما تريده.

وقالت طالباني، إن "بعض الكتل تتشبث ببعض المناصب والوزارات ووضعت فيتو على بعض المرشحين، وتعمل على عرقلة تشكيل الحكومة".

وأردفت: "لا أعتقد أن الكتل تريد إسقاط الكاظمي، كما تم مع سابقيه (عدنان الزرفي ومحمد علاوي)، لكنها تريد إخضاعه لشروطها، وأن ثمن موافقتها عليه أن يقبل بما يملى عليه من شروط".

ولم يتبق أمام الكاظمي من المهلة الدستورية لتشكيل حكومته سوى 12 يوما فقط، في ظل مشهد بات معقدا للغاية، ومفتوحا على عدة احتمالات، قد يكون اعتذار الكاظمي من بينها.

من جانبه، دعا عضو مجلس النواب أحمد مدلول الجربا، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى أن يكون واضحاً بتعامله مع ممثلي المكون السني وان لا يختزلهم بكتلة واحدة فقط.

وقال الجربا في بيان، إن "الإعلان عن التحالف الجديد سيكون بعد تشكيل الحكومة المقبلة من قبل المكلف الحالي او غيره بحال عدم نجاحه، بغية ابعاده عن اللغط او اي اتهامات بان تشكيل التحالف جاء لأجل مكاسب انتخابية او استحقاقات بهذه الحكومة".

وأضاف أن "تشكيل التحالف بعد تشكيل الحكومة لا علاقة له بالاستحقاقات الحالية للكتل السياسية التي دخلت الانتخابات الاخيرة وحصلت على مقاعد فكل منها له استحقاق انتخابي سواء كان المشروع العربي او تحالف القوى او الكتل الكردستانية او غيرها من القوى السياسية".

وأوضح الجربا، أن "ما نتمناه الاسراع بتشكيل الحكومة لان الوضع العام لا يحتمل المزيد من المماطلة، وعلى المكلف ان يكون عادلا في تعامله مع جميع الاطراف"، لافتا الى ان "ما يعلن في العلن شيء وما يجري بالغرف المغلقة شيء مختلف فهنالك من يتحدث بالإعلان عن تخويل الكاظمي باختيار وزراء حكومته وفي الخفاء يضغطون للحصول على الوزارات والوزراء الذين يريدونهم".

وأكد على "أهمية ان يكون الكاظمي واضحا بتعامله وحواراته، لأنه يريد اختزال المكون السني بكتلة تحالف القوى وهو امر غير مقبول، فهو يحاول بعض الاحيان يحاول اختزال حصة المكون بكتلة واحدة، في وقت ان المكون لديه اكثر من كتلة سياسية داخل البرلمان ولديها جماهيرها الذين تمثلهم"، داعيا الكاظمي إلى "البدء ببداية صحيحة لان البدايات الخاطئة سيتكون نهاياتها خاطئة".