البصرة تسجل أعلى حصيلة إصابات بفايروس كورونا

أعلنت دائرة صحة البصرة عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 37 حالة اكتشفت بقضاء الهارثة شمال مركز المحافظة.

وأشارت إلى أن هذا العدد الجديد من الإصابات يرفع معدل الحالات التراكمية لكورونا في البصرة إلى 356 إصابة.



وقال مدير الدائرة الدكتور عباس التميمي، إن 37 حالة في قضاء الهارثة أصيبت بالوباء خلال حضورها مجلس عزاء اثر تلامسها مع حالة واحدة مصابة.

وأشار إلى أن عمليات التحري في قضاء الهارثة مازالت مستمرة وسيتم حجر عدد من الملامسين في فنادق المدينة الرياضية ومتوقعاً زيادة عدد الإصابات في القضاء حيث أن الـ37 حالة التي أعلنت اليوم كانت نتيجة فحوصات اليومين الماضيين.

وذكر التميمي، أن أربعه مصابين بكورنا في المحافظة تماثلوا للشفاء من الفيروس اليوم ليكون عدد المتعافين 183 بينما ما زال 156 مصابا قيد العلاج في حين لم تسجل المحافظة اي وفيات وبقي العدد السابق للوفاة 17 حالة في البصرة.

كما أشار التميمي إلى أن عدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها بعد من بغداد يبلغ 369.

وتابع إن عدد الفحوصات المختبرية التي تم إجراؤها حتى الآن للمشتبه إصابتهم بالفيروس يبلغ 6477 فحص بينها 294 فحصاً أجريت اليوم.