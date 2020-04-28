إغلاق قضاء الهارثة بالبصرة بشكل كامل بسبب تفشي وباء كورونا

قررت السلطات المحلية في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، إغلاق قضائي الخورة والهارثة بشكل كامل بعد تفشي فيروس كورونا.



وقال مصدر طبي، إن "السلطات المحلية في محافظة البصرة، اغلقت قضاء الهارثة بسبب تسجيل 37 إصابة بفيروس كورونا لحضورهم مجلس عزاء في القضاء".



وأضاف أن "قضاء الخورة، ايضاً تم اغلاقه من قبل السلطات المحلية في المحافظة، حيث تم اغلاقه بالكتل الكونكريتية".



وكانت دائرة صحة البصرة، سجلت 39 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الثلاثاء.