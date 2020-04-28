«أبو طبيلة وقرقيعان».. طقوس رمضانية تميز الكويت

يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام في ظل خلو المساجد من زوارها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي ألغي بسببها التجمعات في معظم أنحاء العالم.



وغابت أغلب معالم شهر رمضان الكريم عن الوطن العربي، ومن بينها موائد الرحمن، وذلك بعد إلغاء التجمعات، للحد من انتشار الوباء الذي أودى بحياة ما يقرب من 215 ألف شخص حول العالم.



رمضان في الكويت

وقبل رمضان بأيام بدأت الكويت إعادة مواطنيها من الخارج بعد انتظار دام أسابيع بسبب إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا، فيما طلب أمير البلاد من العائدين الالتزام بتعليمات السلطات الصحية تجنبا للمساءلة القانونية.



ومن المعروف أن من عادة الكويتيين اجتماع الأهل والأصدقاء فيما يعرف بـ جلسة القريش التي تعد فيها الأكلات التقليدية كاليريش والهريس والمرقوق وغيرها.



ويحتفل الكويتيون بقدوم شهر رمضان وعند الإعلان عن رؤية الهلال يباركون لبعضهم ويبدأون شهرهم.



يعرف المسحراتي في الكويت بـ «أبو طبيلة» وله مكانة خاصة بين السكان عندما يتجول بين الشوارع لإيقاظ النائمين لتناول وجبة السحور.



يتميز رمضان في الكويت بالديوانيات التي تقام بها حفلات الإفطار الجماعي ومجالس السمر والمسابقات الممتعة، وتسمى جلسات السمر في الكويت بالغبقة وهي واحدة من العادات العريقة التي ترتبط بشهر رمضان.



ولا تزال عدد من العادات موجودة إلى اليوم، ومنها الاحتفال في منتصف رمضان بما يسمى «قرقيعان» وهو توزيع الحلويات والمكسرات على الأطفال الذين يزورون الجيران بألبستهم التقليدية وبأغانيهم وأهازيجهم الخاصة بقرقيعان، وتكثر الزيارات العائلية بشكل عام طيلة الشهر.



كما تزدحم الأسواق في الأيام الأخيرة بالناس الذين يشترون ملابس العيد ولوازمه، لكن هذا العام استثنائي، وذلك لألتزام المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وبعد انقضاء الشهر الفضيل يذهب أهل الكويت إلى الأمير لتهنئة الأسرة الحاكمة بالعيد، ويتبادلون الزيارات.



طقوس الأفطار

يجتمع الكويتيون بكثافة بعد يوم كامل من الصوم عند مدفع الإفطار الذي يقع قرب سوق المباركية التراثي في قلب العاصمة، وهو السوق الذي يكون وجهة كبيرة خلال هذا الشهر.



وبعد إطلاق المدفع والآذان بالإفطار يبدأ الكويتيون فطورهم بالتمر مع اللبن، وهناك من يبدأه بالتمر الذي سبق عجنه مع السمن والهردة.



ومن أهم الوجبات الرمضانية الرئيسية التي تجدها على مائدة الإفطار الكويتية هناك التشريب أو المجبوس أو مطبق السمك وكذلك الباشميل والسمبوسك، كما أن الشوربة بأنواعها طبق أساسي لا يمكن الاستغناء عنه.



كما تضم قائمة الحلويات الرمضانية المختلفة اللقيمات أو لقمة القاضي والمحلبية وكريم الكراميل والجيلي والكاسترد.



وتتمثل المشروبات المنتشرة في قمر الدين والفيمتو وشراب الليمون بالزعفران إضافة إلى القهوة العربية والشاي.



