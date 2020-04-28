بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 نيسان 2020
آخر الأخبار
البصرة تسجل أعلى حصيلة إصابات بفايروس كورونا إغلاق قضاء الهارثة بالبصرة بشكل كامل بسبب تفشي وباء كورونا وفاة المحلل السياسي واثق الهاشمي بعد صراع مع المرض اتحاد كرة القدم يبحث عن ارض لبناء مقر جديد الحكمة : تشكيل الكابينة الوزارية حسم في منزل العامري البياتي : رئيس الوزراء المكلف استخف باستحقاق التركمان صالح المطلك : الحلبوسي لو بقي محافظا للانبار لكان افضل له ! مصدر نيابي : القوى الشيعية منحت الكاظمي الضوء الاخضر لتقديم كابينته مدير صحة الرصافة : الموقف الوبائي لم يصل الى المرحلة الامنة ومازل ضمن دائرة الخطر محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهمة بجريمة حرق زوجها
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 نيسان 2020 03:26 م

«أبو طبيلة وقرقيعان».. طقوس رمضانية تميز الكويت

safe_image
يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام في ظل خلو المساجد من زوارها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي ألغي بسببها التجمعات في معظم أنحاء العالم.

وغابت أغلب معالم شهر رمضان الكريم عن الوطن العربي، ومن بينها موائد الرحمن، وذلك بعد إلغاء التجمعات، للحد من انتشار الوباء الذي أودى بحياة ما يقرب من 215 ألف شخص حول العالم.

رمضان في الكويت
وقبل رمضان بأيام بدأت الكويت إعادة مواطنيها من الخارج بعد انتظار دام أسابيع بسبب إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا، فيما طلب أمير البلاد من العائدين الالتزام بتعليمات السلطات الصحية تجنبا للمساءلة القانونية.

ومن المعروف أن من عادة الكويتيين اجتماع الأهل والأصدقاء فيما يعرف بـ جلسة القريش التي تعد فيها الأكلات التقليدية كاليريش والهريس والمرقوق وغيرها.

ويحتفل الكويتيون بقدوم شهر رمضان وعند الإعلان عن رؤية الهلال يباركون لبعضهم ويبدأون شهرهم.

يعرف المسحراتي في الكويت بـ «أبو طبيلة» وله مكانة خاصة بين السكان عندما يتجول بين الشوارع لإيقاظ النائمين لتناول وجبة السحور.

يتميز رمضان في الكويت بالديوانيات التي تقام بها حفلات الإفطار الجماعي ومجالس السمر والمسابقات الممتعة، وتسمى جلسات السمر في الكويت بالغبقة وهي واحدة من العادات العريقة التي ترتبط بشهر رمضان.

ولا تزال عدد من العادات موجودة إلى اليوم، ومنها الاحتفال في منتصف رمضان بما يسمى «قرقيعان» وهو توزيع الحلويات والمكسرات على الأطفال الذين يزورون الجيران بألبستهم التقليدية وبأغانيهم وأهازيجهم الخاصة بقرقيعان، وتكثر الزيارات العائلية بشكل عام طيلة الشهر.

كما تزدحم الأسواق في الأيام الأخيرة بالناس الذين يشترون ملابس العيد ولوازمه، لكن هذا العام استثنائي، وذلك لألتزام المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وبعد انقضاء الشهر الفضيل يذهب أهل الكويت إلى الأمير لتهنئة الأسرة الحاكمة بالعيد، ويتبادلون الزيارات.

طقوس الأفطار
يجتمع الكويتيون بكثافة بعد يوم كامل من الصوم عند مدفع الإفطار الذي يقع قرب سوق المباركية التراثي في قلب العاصمة، وهو السوق الذي يكون وجهة كبيرة خلال هذا الشهر.

وبعد إطلاق المدفع والآذان بالإفطار يبدأ الكويتيون فطورهم بالتمر مع اللبن، وهناك من يبدأه بالتمر الذي سبق عجنه مع السمن والهردة.

ومن أهم الوجبات الرمضانية الرئيسية التي تجدها على مائدة الإفطار الكويتية هناك التشريب أو المجبوس أو مطبق السمك وكذلك الباشميل والسمبوسك، كما أن الشوربة بأنواعها طبق أساسي لا يمكن الاستغناء عنه.

كما تضم قائمة الحلويات الرمضانية المختلفة اللقيمات أو لقمة القاضي والمحلبية وكريم الكراميل والجيلي والكاسترد.

وتتمثل المشروبات المنتشرة في قمر الدين والفيمتو وشراب الليمون بالزعفران إضافة إلى القهوة العربية والشاي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

وثيقة حديثة كيف تلاعبت إيران بأعداد ضحايا كورونا 28 نيسان 2020 04:26 م

safe_image

الأحداث في لبنان تتصاعد .. ومحتجون يضرمون النار بمصارف في طرابلس 28 نيسان 2020 04:16 م

11

سياسيون: الكاظمي فقد الكثير من الدعم السياسي وليس جديراً بالمهمة الموكلة إليه 28 نيسان 2020 02:31 م

0

من لم يمت بكورونا مات بالكحول.. الملالي يكتب نهاية الشعب الإيراني 28 نيسان 2020 02:21 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

لماذا أعلنت مصر الطوارئ لمدة 3 أشهر؟ .. التفاصيل الكاملة 28 نيسان 2020 01:58 م

safe_image

بسبب ارتفاع سعر الدولار وانهيار الليرة .. شهيد و 40 مصابا حصيلة أحداث ليلة أمس في لبنان 28 نيسان 2020 01:51 م

الكاظمي

الملا: حظوظ الكاظمي تراجعت.. والمسعودي: الأيام المقبلة ستوضح الاستمرار بالتكليف أو الاعتذار 28 نيسان 2020 12:50 م

188811-921243819

مفاجأة.. كورونا يعود لـ 2004.. فمن هي المرأة التي اكتشفته و أطلقت عليه اسم covid-19 ؟ 28 نيسان 2020 12:18 م

التعليقات