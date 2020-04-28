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الثلاثاء, 28 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 28 نيسان 2020 03:15 م

وفاة المحلل السياسي واثق الهاشمي بعد صراع مع المرض

واثق الهاشمي

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بوفاة المحلل السياسي واثق الهاشمي.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "المحلل السياسي واثق الهاشمي توفي، اليوم، إثر مرض عضال".

من جانبها، قدمت نقابة الصحفيين العراقيين "تعازيها بوفاة عضو النقابة ورئيس الهيئة الاستشارية فيها ورئيس المجموعة العراقية الدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي".

وأضافت، أن "الهاشمي يعد من الشخصيات العراقية البارزة في المشهد الإعلامي والسياسي العراقي لما قدمه من خدمات جليلة في مجال عمله، وإسهاماته الفاعلة وحضوره الدائم في وسائل الإعلام والتي كانت محط تقدير واحترام جميع المهتمين بهذا الشأن".

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