اتحاد كرة القدم يبحث عن ارض لبناء مقر جديد

بحث الاتحاد العراقي لكرة القدم، مع امينة بغداد ذكرى علوش، خطوات ايجاد قطعة ارض لبناء مقره الجديد.



وذكر اتحاد الكرة في بيان صحفي :" ان رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد اياد بنيان، التقى امينة بغداد ذكرى علوش في مقرها، للتباحث بشأن تخصيص قطعة ارض لبناء المقر الجديد للاتحاد من المنحة المالية للاتحاد الدولي ( فيفا ) ".



وقال بنيان، وفقاً للبيان:" ان علوش ابدت الموافقة و التعاون التام لايجاد الارض المناسبة التي يشيد عليها مقر الاتحاد والمركز التخصصي الذي يشمل ملاعب عدة وقاعات، وتحويل ملكيتها الى اتحاد الكرة ".



واضاف :" ان اللقاء اتسم بالايجابية وطرح الافكار الهادفة والناضجة لتذليل المعوقات والوصول الى قواسم مشتركة بين الاتحاد وامانة بغداد لاكمال مشروع بناء المقر الجديد ".

ف.ا