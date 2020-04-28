الحكمة : تشكيل الكابينة الوزارية حسم في منزل العامري



اكد تيار الحكمة ، بزعامة عمار الحكيم ، حسم قضية تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة للمكلف مصطفى الكاظمي خلال اجتماع القوى الشيعية في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري ليلة امس.



وقال النائب عن التيار جاسم البخاتي في تصريح صحفي :" ان تيار الحكمة ، رغم تغيبه عن اجتماع الكتل السياسية الشيعية الذي انتهى في ساعة متاخرة من الليل، لكن موقفه مازال ثابتا في دعم رئيس الوزراء المكلف ومع الاجماع الشيعي في قضية توزيع الكابينة الوزارية ، مع البقاء على تحفظاته بشان آلياتها ".



واضاف البخاتي:" ان اجتماع القوى السياسية الشيعية امس قد حسم فيه كل شيء متعلق بالكابينة الوزارية والمساحات الانتخابية ، وقد تم الاتفاق على التعاون لعبور المرحلة. وان الرسائل التي وصلتنا من داخل الاجتماع كانت ايجابية بشأن تمرير الحكومة المقبلة ".



ف.ا