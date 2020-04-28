البياتي : رئيس الوزراء المكلف استخف باستحقاق التركمان



كشف النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد البياتي ، عن وجود نية لدى اعضاء مجلس النواب من المكون التركماني بالامتناع عن التصويت لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.



وقال البياتي في تصريح صحفي :" ان النواب التركمان لديهم نية بعدم التصويت على حكومة الكاظمي بسبب استخفاف الاخير بالاستحقاقات الانتخابية"، لافتا الى :" ان الكاظمي منح التركمان وزارة الدولة لشؤون المرأة وهذا غير منصف ويعد استخفافا ".



واضاف :" ان المكون التركماني بالضد من استحداث وزارة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا"، مبينا :" ان الكاظمي قد يخسر منصب رئاسة الوزراء في حال بقيت كابينته بهذا الشكل ".



ف.ا