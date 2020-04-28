بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 نيسان 2020
آخر الأخبار
البصرة تسجل أعلى حصيلة إصابات بفايروس كورونا إغلاق قضاء الهارثة بالبصرة بشكل كامل بسبب تفشي وباء كورونا وفاة المحلل السياسي واثق الهاشمي بعد صراع مع المرض اتحاد كرة القدم يبحث عن ارض لبناء مقر جديد الحكمة : تشكيل الكابينة الوزارية حسم في منزل العامري البياتي : رئيس الوزراء المكلف استخف باستحقاق التركمان صالح المطلك : الحلبوسي لو بقي محافظا للانبار لكان افضل له ! مصدر نيابي : القوى الشيعية منحت الكاظمي الضوء الاخضر لتقديم كابينته مدير صحة الرصافة : الموقف الوبائي لم يصل الى المرحلة الامنة ومازل ضمن دائرة الخطر محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهمة بجريمة حرق زوجها
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 نيسان 2020 03:01 م

البياتي : رئيس الوزراء المكلف استخف باستحقاق التركمان

جاسم محمد جعفر البياتي

كشف النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد البياتي  ، عن وجود نية لدى اعضاء مجلس النواب من المكون التركماني بالامتناع عن التصويت لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال البياتي في تصريح صحفي :" ان النواب التركمان لديهم نية بعدم التصويت على حكومة الكاظمي بسبب استخفاف الاخير بالاستحقاقات الانتخابية"، لافتا الى :" ان الكاظمي منح التركمان وزارة الدولة لشؤون المرأة وهذا غير منصف ويعد استخفافا ".

واضاف :" ان المكون التركماني بالضد من استحداث وزارة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا"، مبينا :" ان الكاظمي قد يخسر منصب رئاسة الوزراء في حال بقيت كابينته بهذا الشكل ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كتلة تيار الحكمة

الحكمة : تشكيل الكابينة الوزارية حسم في منزل العامري 28 نيسان 2020 03:04 م

صالح المطلك

صالح المطلك : الحلبوسي لو بقي محافظا للانبار لكان افضل له ! 28 نيسان 2020 02:59 م

مصطفى الكاظمي

مصدر نيابي : القوى الشيعية منحت الكاظمي الضوء الاخضر لتقديم كابينته 28 نيسان 2020 02:55 م

أموال

نائب يحذر من ازمة مالية خانقة قد تضرب البلاد خلال الاشهر المقبلة 28 نيسان 2020 02:36 م

رواتب

نائب: مقترح تخفيض مخصصات الرواتب سيشمل الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة فقط 28 نيسان 2020 02:32 م

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء

صالح: العراق بحاجة إلى 54 تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية القادمة 28 نيسان 2020 01:58 م

رواتب

نائب يطالب وزارة المالية بعدم المساس برواتب الموظفين من اصحاب الدرجات الدنيا 28 نيسان 2020 12:59 م

كورونا-العراق

تسجيل 27 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 28 نيسان 2020 12:54 م

التعليقات