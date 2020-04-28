مصدر نيابي : القوى الشيعية منحت الكاظمي الضوء الاخضر لتقديم كابينته



اعلن مصدر نيابي ان اجتماع القوى السياسية الشيعية مساء امس ، منح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الضوء الاخضر لتقديم كابينته و برنامجه الى البرلمان وتقديم طلب لعقد جلسة التصويت بداية الاسبوع المقبل.



وقال المصدر ، الذي فضل عدم كشف هويته :" ان كافة الكتل الشيعية التي اجتمعت مساء امس ابلغت الكاظمي بتقديم طلب رسمي الى مجلس النواب لتحديد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي".



واضاف :" ان اجتماع القوى السياسية الشيعية انهى كافة التوافقات في توزيع الوزارات على مكوناتها بحسب الاستحقاق الانتخابي ، و لن يتم تدوير اية شخصية وزارية في حكومة عادل عبد المهدي ".



ف.ا