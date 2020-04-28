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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 نيسان 2020 02:55 م

مصدر نيابي : القوى الشيعية منحت الكاظمي الضوء الاخضر لتقديم كابينته

مصطفى الكاظمي

اعلن مصدر نيابي ان اجتماع القوى السياسية الشيعية مساء امس ، منح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الضوء الاخضر لتقديم كابينته و برنامجه الى البرلمان وتقديم طلب لعقد جلسة التصويت بداية الاسبوع المقبل.

وقال المصدر ، الذي فضل عدم كشف هويته :" ان كافة الكتل الشيعية التي اجتمعت مساء امس  ابلغت الكاظمي بتقديم طلب رسمي الى مجلس النواب لتحديد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي".

واضاف :" ان اجتماع القوى السياسية الشيعية انهى كافة التوافقات في توزيع الوزارات على مكوناتها بحسب الاستحقاق الانتخابي ، و لن يتم تدوير اية  شخصية وزارية في حكومة عادل عبد المهدي ".

ف.ا
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