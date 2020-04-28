بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 نيسان 2020
آخر الأخبار
البصرة تسجل أعلى حصيلة إصابات بفايروس كورونا إغلاق قضاء الهارثة بالبصرة بشكل كامل بسبب تفشي وباء كورونا وفاة المحلل السياسي واثق الهاشمي بعد صراع مع المرض اتحاد كرة القدم يبحث عن ارض لبناء مقر جديد الحكمة : تشكيل الكابينة الوزارية حسم في منزل العامري البياتي : رئيس الوزراء المكلف استخف باستحقاق التركمان صالح المطلك : الحلبوسي لو بقي محافظا للانبار لكان افضل له ! مصدر نيابي : القوى الشيعية منحت الكاظمي الضوء الاخضر لتقديم كابينته مدير صحة الرصافة : الموقف الوبائي لم يصل الى المرحلة الامنة ومازل ضمن دائرة الخطر محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهمة بجريمة حرق زوجها
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 نيسان 2020 02:39 م

العمل تهدد الشركات التي قطعت رواتب العمال أو سرّحتهم

شعار-وزارة-العمل

 
حذرت وزارة العملِ والشؤونِ الاجتماعية، من انها ستتبع الاجراءات القانونية بحق بعض شركات القطاع الخاص التي قطعت رواتب عمالها او سرحتهم خلال هذه المدة.


وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض في بيان » ان وزارته “تلقت شكاوى عدة من عاملين في بعض القطاعات الاهلية من الذين تم قطع رواتبهم او تم تسريحهم من العمل”، عادا ذلك “مخالفا للقانون، مشددا انه سيتم اعتماد الطرق القانونية بحق الشركات المخالفة».

وأضاف باهض أن وزارته “طالبت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اضافة الى محافظات البلاد كافة وأصحاب العمل في القطاع الخاص وكذلك الشركات الاستثمارية، بضرورة دفع الأجور المترتبة بذمتها للعمال نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة جراء فرض حظر التجوال الوقائي».

ولفت باهض إلى “وجوب دفع أجورهم عن مدة حظر التجوال كاملة بوصفها ظروفا استثنائية وقوة قاهرة استنادا إلى لأحكام المادة 72 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 التي تنص على انه في حال توقف العمل كلياً او جزئياً نتيجة لظروف استثنائية او قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع اجور العمال عن مدة التوقف لغاية 30 يوماً”، مبينا أن “مدة الحظر، تحتسب كخدمة فعلية للعامل استنادا للمادة 75/ خامسا من نفس القانون، وتسري هذه المادة على العقود والاجور اليومية من العاملين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

واكد مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، انه “لا يجوز انهاء خدمات العمال او من هم بحكمهم، الا بعد استحصال موافقة وزير العمل استنادا إلى المادة 43 من قانون العمل، مشيرا الى ضرورة ابلاغ الوزارة في حال حصول خروقات او اي انتهاك لحقوق العمال للقيام بالإجراءات القانونية بحق المخالفين”..

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في العراق

البصرة تسجل أعلى حصيلة إصابات بفايروس كورونا 28 نيسان 2020 04:15 م

القوات الأمنية

إغلاق قضاء الهارثة بالبصرة بشكل كامل بسبب تفشي وباء كورونا 28 نيسان 2020 03:47 م

واثق الهاشمي

وفاة المحلل السياسي واثق الهاشمي بعد صراع مع المرض 28 نيسان 2020 03:15 م

الاتحاد العراقي

اتحاد كرة القدم يبحث عن ارض لبناء مقر جديد 28 نيسان 2020 03:09 م

كورونا

مدير صحة الرصافة : الموقف الوبائي لم يصل الى المرحلة الامنة ومازل ضمن دائرة الخطر 28 نيسان 2020 02:49 م

رواتب

خبير اقتصادي يرجح خفض الرواتب بنسبة 35% خلال الاشهر المقبلة 28 نيسان 2020 02:43 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

الزراعة النيابية تكشف عن مخطط خبيث بادوات داخلية لمنع تصدير المنتجات الزراعية 28 نيسان 2020 11:27 ص

كورونا-العراق

العراق يسجل 27 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة 28 نيسان 2020 09:18 ص

التعليقات