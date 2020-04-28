نائب يحذر من ازمة مالية خانقة قد تضرب البلاد خلال الاشهر المقبلة



حذر عضو اللجنة المالية، احمد حاجي، من ازمة مالية خانقة قد تضرب البلاد خلال الاشهر المقبلة.



وقال حاجي”: ان جميع التوقعات تشير الى استمرار الازمة المالية لكون ازمة كورونا الى الآن لم تنته، والحياة في اغلب دول العالم شبه معطلة سواء من ناحية الحركة السكانية او التبادلات التجارية والمصانع، وغيرها، مما قلل الطلب على النفط.



واوضح: ان قلة العرض من المشترين للنفط في ظل وجود تخمة كبيرة بالمعروض وامتلاء الخزانات النفطية، ادت الى انهيار الاسعار في الاسواق النفطية العالمية. لافتا الى: ان هناك مجموعة حلول قد تلجأ اليها الحكومة في ظل الازمة المالية، منها الاستعانة باحتياطي البنك المركزي من خلال طرح سندات من الحكومة وتقوم بشرائها المصارف بدعم من البنك المركزي، كما حصل في السنوات السابقة.



ف.ا