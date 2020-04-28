بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 نيسان 2020
آخر الأخبار
البصرة تسجل أعلى حصيلة إصابات بفايروس كورونا إغلاق قضاء الهارثة بالبصرة بشكل كامل بسبب تفشي وباء كورونا وفاة المحلل السياسي واثق الهاشمي بعد صراع مع المرض اتحاد كرة القدم يبحث عن ارض لبناء مقر جديد الحكمة : تشكيل الكابينة الوزارية حسم في منزل العامري البياتي : رئيس الوزراء المكلف استخف باستحقاق التركمان صالح المطلك : الحلبوسي لو بقي محافظا للانبار لكان افضل له ! مصدر نيابي : القوى الشيعية منحت الكاظمي الضوء الاخضر لتقديم كابينته مدير صحة الرصافة : الموقف الوبائي لم يصل الى المرحلة الامنة ومازل ضمن دائرة الخطر محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهمة بجريمة حرق زوجها
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 نيسان 2020 02:36 م

نائب يحذر من ازمة مالية خانقة قد تضرب البلاد خلال الاشهر المقبلة

أموال

حذر عضو اللجنة المالية، احمد حاجي، من ازمة مالية خانقة قد تضرب البلاد خلال الاشهر المقبلة.

وقال حاجي”: ان جميع التوقعات تشير الى استمرار الازمة المالية لكون ازمة كورونا الى الآن لم تنته، والحياة في اغلب دول العالم شبه معطلة سواء من ناحية الحركة السكانية او التبادلات التجارية والمصانع، وغيرها، مما قلل الطلب على النفط.

واوضح: ان قلة العرض من المشترين للنفط في ظل وجود تخمة كبيرة بالمعروض وامتلاء الخزانات النفطية، ادت الى انهيار الاسعار في الاسواق النفطية العالمية. لافتا الى: ان هناك مجموعة حلول قد تلجأ اليها الحكومة في ظل الازمة المالية، منها الاستعانة باحتياطي البنك المركزي من خلال طرح سندات من الحكومة وتقوم بشرائها المصارف بدعم من البنك المركزي، كما حصل في السنوات السابقة.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كتلة تيار الحكمة

الحكمة : تشكيل الكابينة الوزارية حسم في منزل العامري 28 نيسان 2020 03:04 م

جاسم محمد جعفر البياتي

البياتي : رئيس الوزراء المكلف استخف باستحقاق التركمان 28 نيسان 2020 03:01 م

صالح المطلك

صالح المطلك : الحلبوسي لو بقي محافظا للانبار لكان افضل له ! 28 نيسان 2020 02:59 م

مصطفى الكاظمي

مصدر نيابي : القوى الشيعية منحت الكاظمي الضوء الاخضر لتقديم كابينته 28 نيسان 2020 02:55 م

رواتب

نائب: مقترح تخفيض مخصصات الرواتب سيشمل الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة فقط 28 نيسان 2020 02:32 م

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء

صالح: العراق بحاجة إلى 54 تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية القادمة 28 نيسان 2020 01:58 م

رواتب

نائب يطالب وزارة المالية بعدم المساس برواتب الموظفين من اصحاب الدرجات الدنيا 28 نيسان 2020 12:59 م

كورونا-العراق

تسجيل 27 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 28 نيسان 2020 12:54 م

التعليقات