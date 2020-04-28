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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 28 نيسان 2020 01:58 م

صالح: العراق بحاجة إلى 54 تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية القادمة

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء
أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء أن العراق بحاجة إلى 54 تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية القادمة.

 وقال صالح في تصريح صحفي، إن "أحد السيناريوهات الحالية لمعالجة الأزمة المالية، هو إعطاء الرواتب فقط مع بعض النفقات الضرورية مثل الأدوية ونحتاج إلى ٥٤ تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية القادمة".

وأوضح أن "العجز في السيناريو الأقرب إلى تنفيذه يبلغ ٣٤ تريليون دينار والعراق يضم ٤ ملايين موظف و٤ ملايين متقاعد و١.٣ مليون لديهم رعاية اجتماعية يتقاضون جميعهم ٦٣ تريليون دينار سنويا".

وأضاف أن "٨ ملايين عامل في القطاع الخاص سيتأثرون سلبا بعد تراجع إيرادات الدولة و٢ مليون عائلة لا يتقاضون أي دخل من الحكومة".

وأكد أنه "لا يوجد أي قرار بتخفيض الرواتب او الادخار الاجباري، اما النفط العراقي، فيباع بـ١٥ دولارا حاليا"، مطالباً وزارة المالية بأن "تأخذ ديونها من شركات الاتصالات".
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