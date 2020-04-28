لماذا أعلنت مصر الطوارئ لمدة 3 أشهر؟ .. التفاصيل الكاملة

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، وذلك اعتبارًا من الساعة 1 من صباح اليوم الثلاثاء، 28 أبريل 2020، جاء لك نظرًا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد.



ظروف أمنية وصحية

وجاء قرار الرئيس السيسي، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية: (نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد – وأخذ رأي مجلس الوزراء – قرر رئيس الجمهورية، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وبذلك تتولى القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.



وينص القانون، أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة، حيث أن القانون، يعزز من صلاحيات السلطات الأمنية بشأن فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق وذلك لمواجهة الأزمات.



إصابات كورونا في مصر

قرار السيسي بشأن مد فترة الطوارئ، يأتي تزامنًا مع وباء كوفيد-19، والتي تهاجم العالم أجمع، ووفقًا لإحصائيات الصحة في مصر، فإن أعدد المصابين بكورونا بلغ نحو 4782 شخص، فيما توفي منهم أكثر من 337 وتماثل للشفاء حوالى 1236 حالة.



إصابات كورونا في مصر



تعديل قانون الطوارئ

و أعلن البرلمان المصري، موافقته على تعديل قانون الطوارئ، والذي يمنح رئيس البلاد الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية. ومنها : تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح.



تدابير أمنية

و شهدت القاهرة معركة نارية بين قوات الأمن وخلية إرهابية بأحد الأحياء القديمة في العاصمة المصرية. وقالت الشرطة المصرية أن المعلومات أفادت بوجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.



وتم رصد عناصر الخلية والتعامل معها، مما أسفر استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، ومصرع 7 عناصر إرهابية، في منطقة الأميرية بالقاهرة.