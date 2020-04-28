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الثلاثاء, 28 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 نيسان 2020 01:37 م

جائزته امرأة ثرية... وقف بث برنامج "مقالب" جزائري يهين الفقراء ويتاجر بالنساء

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تقدمت قناة جزائرية باعتذار عن برنامج مقالب أثار الجدل والغضب شعبياً منذ بدء عرض حلقته الأولى في شهر رمضان، كما قررت وقف عرض البرنامج المتهم بالترويج لـ"الاتّجار بالنساء والحط من كرامتهن" و"ازدراء الفقراء".


تقوم فكرة البرنامج على استضافة شخص أعزب فقير في منتصف العمر، وإيهامه بأنه فاز بهدية، هي "امرأة" ثرية لتكون زوجةً له. تنضم إحدى الفتيات إلى المذيع وتستمر في خداع الضيف بأنها معجبة به ولديها المنزل والمال.

وفيما تظهر الفرحة الغامرة على الضيف الفقير لدى سرد المذيع مزايا "زوجة المستقبل"، يفاجأ لاحقاً بأن الأمر مجرد "مقلب"، إذ ذاك يُصدم ويحزن.

وهذا ما دفع الكثيرين إلى التعبير عن غضبهم من "الاستهانة بالمشاعر الإنسانية والتلاعب بها".


إنذار حكومي
جاء قرار القناة بعد إنذار رسمي وجهته سلطة ضبط السمعي البصري، المسؤولة عن مراقبة المواد الإعلامية وتنظيمها، في 26 نيسان/أبريل الجاري، إلى قناة "نوميديا TV" بسبب محتوى برنامج الكاميرا الخفية "أنا وراجلي".


وقالت الهيئة الجزائرية إن البرنامج تضمن "مخالفات جسيمة مسّت قواعد المهنة وأخلاقياتها وأخلّت بمبادئ النظام العام".


ولفتت إلى أنها تابعت "حلقة برنامج الكاميرا الخفية في 24 نيسان/أبريل، واطلعت على ردود فعل المواطنين عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي وعلى ردود الصحافة الوطنية على ما تضمنه هذا البرنامج من مخالفات جسيمة مست قواعد المهنة وأخلاقياتها وأخلّت بمبادئ النظام العام والمساس بالحياة الخاصة وشرف الأشخاص وسمعتهم وعدم احترام الكرامة الإنسانية".

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