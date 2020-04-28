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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 نيسان 2020 12:59 م

نائب يطالب وزارة المالية بعدم المساس برواتب الموظفين من اصحاب الدرجات الدنيا

رواتب

طالب  النائب  في تحالف الفتح  كريم عليوي وزارة المالية بعدم المسساس برواتب الموظفين من اصحاب الدرجات الدنيا.

وقال عليوي في بيان  ان : رواتب الموظفين  خصوصاً اصحاب الدرجات الدنيا خط احمر لا نسمح المساس به مهما تكون الأسباب.داعياً في الوقت نفسه الحكومة للجوء الى مصادر اخرى للتمويل بعيداً عن  استقطاع تلك الرواتب وإيجاد حلول واقعية وخطط حقيقية، لأن وباء كورونا قد يستمر لفترة طويله،ولا يمكن الاتكال على حلول غير واقعية.

واضاف ان :  أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة هو تخفيض أو إلغاء امتيازات ونثرية أصحاب الدرجات الخاصة، وإلغاء الإيفادات إلى الخارج أو تقليلها إلى أدنى مستوى.

وأكد :  ان على الحكومة بكافة وزاراتها وقطاعاتها أن تضع في اعتبارها أن ضمان المعيشة اللائقة بالمواطن طيلة فترة الأزمة هو الهدف الأساس من كل الإجراءات التي ستتخذ لاحقاً، فلا مجال لاتخاذ قرارات غير مدروسة تثقل كاهل المواطن بدلاً من إعانته.

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