بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 28 نيسان 2020 12:50 م

الملا: حظوظ الكاظمي تراجعت.. والمسعودي: الأيام المقبلة ستوضح الاستمرار بالتكليف أو الاعتذار

الكاظمي

أكد النائب السابق، حيدر الملا، أن حظوظ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في تشكيل الحكومة تراجعت، مشيراً إلى أن الوضع العام غير مطمئن.

وأضاف الملا في تصريحات صحفية، أن مطالب الكتل السياسية التي بدأت تضعها أمام رئيس الوزراء المكلف تمثل تراجعاً عن دعمها وتأييدها له؛ مما يجعل الوضع غير مطمئن بالكامل.

وأوضح أن الكاظمي كان حظي بدعم واسع، وهو ما جعلنا نعتقد أن عملية تمريره سوف تكون في غاية السهولة، لكن هناك تعقيدات ظهرت داخل البيوت والمكونات السياسية والعرقية والطائفية لم تكن متوقَّعة هي التي باتت تؤثر، مما يقلل حظوظه كثيراً ما لم تحصل تغييرات في المواقف خلال اليومين المقبلين.

بينما أكد النائب في مجلس النواب، رياض المسعودي، أن الأيام القليلة المقبلة ستوضح قدرة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي على الاستمرار بالتكليف أو الاعتذار.

وقال المسعودي، إنه "في حال تم الاعتماد على معايير اختيار شخصيات مستقلة ليست من القوى السياسية ستخف حدة المنافسة على الوزارات السيادية مع تمسك الأكراد ببعض الحقائب والإبقاء على وزير المالية فؤاد حسين بما يشير الى ان المشهد لن يكون ورديا ابدا".

وأشار إلى، أن الأيام القليلة المقبلة ستوضح قدرة رئيس الحكومة الكاظمي على الاستمرار بالتكليف أو الاعتذار ومدى قدرته على إقناع الكتل السياسية بالتصويت على كابينته الوزارية.

بينما أعلن رئيس مجلس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، رفضه لأي ضغط "يقوض الدولة.

وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر": "المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية.


وأضاف أن "الحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها" داعياً "الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية.

وأكد الكاظمي أنه يقبل الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة،  وبرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة.

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