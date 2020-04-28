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الثلاثاء, 28 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 نيسان 2020 12:30 م

أبرزها المشروب السحري.. أغرب 3 وصفات لمكافحة فيروس كورونا

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تعكف دول العالم، في المعامل والمختبرات المعملية والبحثية، لإيجاد لقاح يمكن أن يواجه وباء كورونا القاتل، الذي أودى بحياة لا يقل عن 200 ألف إنسان وإصابة الملايين حول العالم، الأمر الذي يزيد من الإصرار على الوصول إلى حل لأزمة وباء كورونا القاتل، فيما لجأ آخرون يعتقد أنها قادرة على الشفاء.

النيكوتين 
أعلن علماء فرنسيون، البدء في تجربة اختبار مادة النيكوتين بشأن مساعدة الجسم فى محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال العلماء، أن التجربة تشمل مجموعات من العاملين بقطاع الصحة، ومرضى يضعون لاصقات نيكوتين، ومجموعات أخرى تضع لاصقات وهمية، وسيجرى فحصهم بعد ذلك لمعرفة إذا كان هناك أى فرق فى رد فعل أجسامهم فى التعامل مع فيروس كوفيد-19.

المشروب المعجزة
هنا في مدغشقر، أجبرت السلطات التلاميذ في المدارس على تناول مشروبًا عُشبيًا، يشفي فيروس كورونا المستجد، بعد أوامر من رئبي البلاد. وأفادت وسائل الإعلام: أن المشروب المصنوع من الشيح، أثبت كفاءة سابقة في علاج أوبئة أخرى مثل الملاريا، الأمر الذي دفع السلطة من جديد لتعميم شربه على الشعب في مدغشقر.

قال رئيس مدغشقر راجولينا: هذا الشاي العشبي يعطي نتائج في سبعة أيام.. يُمكننا تغيير تاريخ العالم بأسره…  لقد تعافى شخصان إلى حد الآن بعد حصولهما على هذا العلاج”.

وقام جنود وأفراد أمن، بالمرور على المنازل في العاصمة مدغشقر، لتزيع أكوابًا من “الاختراع العشبي”، كعلاج فعال ضد فيروس كورونا. وذلك حسبما يقول رئيس مدغشقر أندري راجولينا: “المشروب المعجزة”.

حرق المعدة
وقال رئيس معاهد فينشتاين للأبحاث الطبية، في نيويورك: إن النتائج الأولية للتجارب علاج “فاموتيدين”، المادة الفعالة لدى أقراص “بيبسيد”، قد تظهر في الأسابيع القليلة القادمة.  مؤكدًا أن المرضى الذين شملتهم الدراسة في المستشفى يأخذون جرعات كبيرة عن طريق الوريد، والتي تعادل 9 أضعاف ما يستهلكه شخص ما لعلاج حرقة المعدة.
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