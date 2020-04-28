روسيا تسجل 6411 إصابة و72 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6411 إصابة و72 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان، أن "إجمالي الوفيات بلغ 867 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 93 ألفاً و558 لتحل روسيا في المرتبة الثامنة عالميا من حيث هذا المؤشر متجاوزة إيران".

وكانت الحصيلة اليومية لحالات كورونا المسجلة أمس الاثنين 6198 إصابة و50 وفاة.

وأشار المركز إلى أن "40.7% من الحالات الجديدة لم تظهر لديها أعراض المرض".

وبين أن "عدد المتعافين في عموم البلاد بلغ 8456 بزيادة 1110 أشخاص خلال اليوم الأخير".

وشهدت العاصمة موسكو التي تعتبر البؤرة الأساسية للوباء، 3075 إصابة و44 وفاة جديدة لتبلغ الحصيلة 48 ألفاً و426 إصابة و479 وفاة، بينما وصل إجمالي المتعافين في المدينة إلى 4130 بزيادة 606 أشخاص خلال اليوم الماضي.