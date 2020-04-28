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الثلاثاء, 28 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 نيسان 2020 12:26 م

نجم الزمالك في ورطة بسبب رامز جلال

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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، أنه سيتم توقيع عقوبات مالية على لاعب وسط الفريق، طارق حامد، بسبب مشاركته في برنامج تليفزيوني بشهر رمضان.
قال منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد: “هناك لائحة داخل الزمالك تمنع أي لاعب من الظهور في أي برنامج تليفزيوني دون الحصول علي موافقة النادي، لذلك سيعاقب طارق حامد”.
تجدر الاشارة الى ان رامز جلال، لاقى انتقادات واسعة من قبل الجماهير والنقاد بسبب الطريقة التي يعذب فيها ضيوفه.
ويظهر في البرنامج العديد من نجوم الكرة والفن كان من بينهم اللاعب طارق حامد.
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