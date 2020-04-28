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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 نيسان 2020 12:25 م

علاوي: ما شهده قضاء الرفاعي قد يكون شرارة لحريق في مناطق أخرى

اياد علاوي



رأى رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاثنين، أن ما شهده قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار أمس الاول، قد يكون شرارة لحريق قد يمتد إلى مناطق أخرى، داعياً إلى عدم تسويف مطالب المتظاهرين.


وذكر علاوي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن "الحكمة في التعامل مع مطالب المتظاهرين وعدم تسويفها هو الحل الأمثل لمنع تفاقم الأمور.


وأضاف، أن "ما شهده قضاء الرفاعي  امس الاول قد يكون شرارةً لحريق قد يمتد إلى مناطق أخرى ما لم تحكّم السلطات صوت العقل وتتحرك لتداركه"،مبيناً أن "‫التجارب السابقة أثبتت أن قمع المتظاهرين يزيدهم صلابة ويزيد الأمور سوءاً".


وكان محتجون أضرموا، مساء الأحد، النيران في الإطارات قرب مركز قضاء الرفاعي، مطالبين باختيار قائممقام جديد، ورفضوا عودة القائممقام المستقيل او إدارة القضاء بالوكالة.

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