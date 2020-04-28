بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 28 نيسان 2020 12:24 م

عدد المصابين بكورونا يتخطى حاجز الـ 3 مليون إنسان في العالم

كورونا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في كل أنحاء العالم عتبة الثلاثة ملايين إصابة حيث بلغ 3.042.444 شخص تم التأكد من إصابتهم أما عدد المتوفين بالوباء فقد بلغ 211.216 حالة وفاة ، فيما تعافى 894.574 شخص.

الولايات المتحدة ما زالت  تتصدر  قائمة الدول المتضررة بالوباء سواء من حيث عدد الإصابات أو عدد الوفيات ... إذ أصيب 1.008.571 ، فيما توفي 56.521 شخص .

أما الدول التي تأتي بعد الولايات المتحدة فقد احتلت إسبانيا المركز الثاني بعدها كلا من إيطاليا، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، تركيا، إيران، فيما احتلت روسيا المركز التاسع مع تراجع الصين إلى المركز العاشر من بين الدول التي تأثرت بوباء كوفيد 19 .

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أخر تعديل: الثلاثاء، 28 نيسان 2020 12:25 م
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