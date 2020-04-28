نائب عن سائرون: اعادة تكليف عبدالمهدي او الابقاء عليه لحين اجراء الانتخابات امر مرفوض



أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ، ان قضية اعادة تكليف عادل عبدالمهدي، او الابقاء عليه لحين اجراء الانتخابات المبكرة، امر مرفوض من غالبية النواب.

وقال المسعودي، ان "هناك بعض الكتل السياسية، التي لها مكاسب وامتيازات في الحكومة الحالية، من حقائب وزارية، ومناصب اخرى، تريد ابقاء عادل عبدالمهدي، حتى تبقى تحافظ على هذه المكاسب، ولهذا هي تسعى الى عرقلة جهود تشكيل اي حكومة جديدة".

واضاف ان "غالبية النواب من مختلف الكتل السياسية، رافضين لقضية اعادة تكليف عادل عبدالمهدي، او الابقاء عليه لحين اجراء الانتخابات المبكرة، واي خطوة بهذا الصدد سوف تواجه برفض برلماني، ولن نسمح بتمرير هكذا امر تحت قبة البرلمان العراقي".