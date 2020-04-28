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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 نيسان 2020 12:11 م

مسرور بارزاني يؤكد رفض قرار إيقاف رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية

مسرور بارزاني



اكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ، رفض قرار إيقاف رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة المركزية.

وقال بارزاني خلال اجتماع مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، بحسب بيان لحكومة كردستان إن "قرار حكومة بغداد غير القانوني وحصة إقليم كردستان لا تمثل سوى نصف رواتب الإقليم"، عادًا القرار "ورقة ضغط ضد مواطني إقليم كردستان".

وأضاف، "مع بداية تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم، أجرينا زيارة إلى بغداد معبرين فيها عن حسن نيتنا لحسم المشاكل استنادًا إلى الدستور، كما طرحنا خلالها حزمة مقترحات لحل الخلافات العالقة والتي بلورت في نهاية المطاف تفاهمًا جيدًا".
وأشار، الى أن "التفاهم الذي توصلت إليه حكومتا الإقليم وبغداد أواخر عام 2019، كان يخص النفط والمستحقات المالية للإقليم على أن ترسل بغداد 900 مليون دولار كمستحقات ورواتب للإقليم مقابل تسليم 250 ألف برميل نفط يوميًا للحكومة الاتحادية، لكن مع الأسف لم يبد المسؤولون في بغداد استعدادًا لتطبيق التفاهم".

وتابع بارزاني، "على الحكومة الاتحادية ألا تستخدم موضوع الرواتب والمستحقات المالية للإقليم كورقة سياسية وورقة ضغط لمعاقبة مواطني الإقليم، لأن الإقدام على أمر كهذا، هو انتهاك للحقوق الدستورية لإقليم كردستان وضد الحقوق المالية لمواطني الإقليم".

وحول جهود تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، قال بارزاني، إن "الإقليم مستعد للمساعدة ودعم عملية تشكيل الحكومة على أساس الشراكة والالتزام بالدستور".

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