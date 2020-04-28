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الثلاثاء, 28 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 نيسان 2020 12:07 م

5 نصائح هامة قبل سحب عينة التحاليل الطبية

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يظن البعض أن إجراء التحاليل الطبية أمر سهل يمكن أن يتم يف أي وقت وتحت أي ظرف، ولكن مالا يعلمه الكثيرون أن نجاح تجربة التحاليل الطبية تتوقف على عدة أشياء وخطوات، أبرزها  مجموعة من الخطوات يقوم بها المريض قبل سحب العينة المعملية لإجراء التحاليل المطلوبية. سنتعرف على هذه الخطوات حلال السطور التالية عبر مناقشة لتقرير نشرته المواقع الطبية المتخصصة.  
المنبهات والأدخنة
ينصح الأطباء والمتخصصون بضرورة الابتعاد عن تناول القهوة وشرب الأدخنة والمكيفات قبل الخضوع لقياس ضغط الدم، لأن ذالك يتسبب في نتائج غير دقيقة. جيمس ديوار، نائب رئيس قسم طب بجامعة بيتسبيرج يقول: “استخدام القهوة أو مشروبات الكافيين  والأدخنة قبل قياس الضغط ب 60 دقيقة يجعل قياسه أعلى بشكل ملحوظ”.
الجبن والحكوليات
يؤكد الأطباء على ضرورة الامتناع عن أكل وجبة غنية بالدهون، أو شرب الكحوليات قبل سحب عينة الدم بمدة لا تقل عن 10 ساعات، وذلك حال قياس نسبة الكولسترول في الدم، أو نسبة الدهون الثلاثية، أو السكر بالدم. وحدد الأطباء مدة 10 ساعات، حتى يستطيع الدم التخلص من الدهون المتواجدة في الجسم.
شرب الماء
ينصح الأطباء بضرورة شرب الكثير من الماء قبل إجراء التحاليل وخاصة إذا كانت متعلق بالبول وذلك لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل التحليل، وينصح البعض بتناول مالا يقل عن 3 لتر ماء، فتناول الماء يُقلل من الإصابة بالجفاف ومشاكل في الجلد وأشياء أخرى كثير.
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 تناول الأدوية
يقول الأطباء، إنه في حالة العرض عليهم، فإن من المفضل عدم تناول الأدوية، وذلك حتى  يتم ملاحظة الأعراض دون أي آثارجانبية أو تأثر بالأدوية، حيث أن الأدوية قد تتسبب في رفع ضغط الدم والسكر والتشخيص الخاطئ، الناتج الدواء في البداية. 
فيتامينات الحديد
تقول التقارير الطبية، أنه عند قياس نسبة  الأنيميا، يفضل الابتعاد عن تناول الحبوب وفيتامينات الحديد قبل سحب العينة، بـ 12 ساعة على الأقل، حتى يتثنى  حقيقة الإصابة بالأنيميا وفقر الدم من عدمه.
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